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На фестивале в Коростене установили кулинарный рекорд. Видео

На фестивале в Коростене установили кулинарный рекорд. Видео Был испечен дерун рекордных размеров.

Новый рекорд установили на 10-м фестивале дерунов в Коростене. Здесь ежегодно придумывают новые рецепты, и их количество уже перескочило за полсотни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Столица дерунов собрала тысячи гостей со всей Украины, которых угощала картофельными вкусностями.

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Столы просто ломились от яств, ибо в этом году собрали богатый урожай картофеля.

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 Теги: Коростень, рекорд

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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