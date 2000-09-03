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Опубликован трейлер нового фильма с Мэттью МакКонахи. Видео

Опубликован трейлер нового фильма с Мэттью МакКонахи. Видео Фильм выйдет уже в марте

Сюжет разворачивается вокруг бунтаря-мошенника Мундога (Макконахи), который привык жить по своим правилам и бездельничать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

В ленте он пытается купить кислоту в обычном магазине и огорчается, когда продавец говорит, что ее нет. Всегда пьяный и под кайфом, Мундог даже умудряется писать стихи.

Режиссер фильма - Хармони Корин ("Детки").

Кроме Макконахи в ленте сыграли также Снуп Догг, Зак Эфрон, Айла Фишер и Мартин Лоуренс.

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Премьера фильма запланирована на 22 марта 2019 года.

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 Теги: Мэттью МакКонахи, трейлер

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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