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В самый высокий небоскреб Европы попала молния. Видео

В самый высокий небоскреб Европы попала молния. ВидеоРечь идет о Лахта-центре - строящемся бизнес-центре, высота которого достигает 462 метра.

8 сентября вечером в Санкт-Петербурге молния ударила в здание, которое считается самым высоким небоскребом Европы. Видео опубликовано в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Речь идет о Лахта-центре - строящемся бизнес-центре, высота которого достигает 462 метра. Всего в здании 87 этажей. На данный момент оканчивается строительство здания. Отметим, что после открытия, которое запланировано на текущий год, в центре начнет работать штаб-квартира "Газпрома".

Стихия разбушевалась в Санкт-Петербурге после 21:00. Молнии ударяли не только в Приморском районе, где расположен Лахта-центр, но и на Гражданском проспекте, в Купчино, в Веселом поселке и на Васильевском острове.

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Отмечается, что в результате попадания молнии в небоскреб никто не пострадал.

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 Теги: небоскреб, молния

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Сегодня, 11:45 » Автор: Татьяна Ларина
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