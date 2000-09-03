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В самый высокий небоскреб Европы попала молния. Видео
Речь идет о Лахта-центре - строящемся бизнес-центре, высота которого достигает 462 метра.
8 сентября вечером в Санкт-Петербурге молния ударила в здание, которое считается самым высоким небоскребом Европы. Видео опубликовано в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Речь идет о Лахта-центре - строящемся бизнес-центре, высота которого достигает 462 метра. Всего в здании 87 этажей. На данный момент оканчивается строительство здания. Отметим, что после открытия, которое запланировано на текущий год, в центре начнет работать штаб-квартира "Газпрома".
Стихия разбушевалась в Санкт-Петербурге после 21:00. Молнии ударяли не только в Приморском районе, где расположен Лахта-центр, но и на Гражданском проспекте, в Купчино, в Веселом поселке и на Васильевском острове.
Читайте также: Главный лондонский небоскреб поразила молния. Видео
Отмечается, что в результате попадания молнии в небоскреб никто не пострадал.
8 сентября вечером в Санкт-Петербурге молния ударила в здание, которое считается самым высоким небоскребом Европы. Видео опубликовано в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Речь идет о Лахта-центре - строящемся бизнес-центре, высота которого достигает 462 метра. Всего в здании 87 этажей. На данный момент оканчивается строительство здания. Отметим, что после открытия, которое запланировано на текущий год, в центре начнет работать штаб-квартира "Газпрома".
Стихия разбушевалась в Санкт-Петербурге после 21:00. Молнии ударяли не только в Приморском районе, где расположен Лахта-центр, но и на Гражданском проспекте, в Купчино, в Веселом поселке и на Васильевском острове.
Читайте также: Главный лондонский небоскреб поразила молния. Видео
Отмечается, что в результате попадания молнии в небоскреб никто не пострадал.
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