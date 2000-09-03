Раздел: Видеоновости
Силы Асада разбомбили больницу в Идлибе. Видео
Бомбы на здание больницы "Хаят Набзи" в провинции Идлиб сброшены с военных вертолетов.
Авиация режима Башара Асада сбросила бочковые бомбы на здание больницы "Хаят Набзи" на юге зоны деэскалации в Идлибе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Бомбы на здание больницы "Хаят Набзи" в районе селения Хас сброшены с военных вертолетов. Медицинское учреждение разрушено. По информации местных источников, погибших и раненых в результате авиаудара нет", - отмечается в сообщении.
Тем временем, самолеты режима Асада и ВКС России в течении суток наносили удары по другим населенным пунктам Сирии.
В целом с начала месяца на западе и юго-западе Идлиба, а также на севере Хамы убиты 28 мирных жителей, не менее 51 ранены.
Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
Читайте также: Войска Асада разбомбили лагерь беженцев в Идлибе
По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
Авиация режима Башара Асада сбросила бочковые бомбы на здание больницы "Хаят Набзи" на юге зоны деэскалации в Идлибе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Бомбы на здание больницы "Хаят Набзи" в районе селения Хас сброшены с военных вертолетов. Медицинское учреждение разрушено. По информации местных источников, погибших и раненых в результате авиаудара нет", - отмечается в сообщении.
Тем временем, самолеты режима Асада и ВКС России в течении суток наносили удары по другим населенным пунктам Сирии.
В целом с начала месяца на западе и юго-западе Идлиба, а также на севере Хамы убиты 28 мирных жителей, не менее 51 ранены.
Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
Читайте также: Войска Асада разбомбили лагерь беженцев в Идлибе
По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
417
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
Оставьте свой комментарий