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Силы Асада разбомбили больницу в Идлибе. Видео

Силы Асада разбомбили больницу в Идлибе. ВидеоБомбы на здание больницы "Хаят Набзи" в провинции Идлиб сброшены с военных вертолетов.

Авиация режима Башара Асада сбросила бочковые бомбы на здание больницы "Хаят Набзи" на юге зоны деэскалации в Идлибе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Бомбы на здание больницы "Хаят Набзи" в районе селения Хас сброшены с военных вертолетов. Медицинское учреждение разрушено. По информации местных источников, погибших и раненых в результате авиаудара нет", - отмечается в сообщении.

Тем временем, самолеты режима Асада и ВКС России в течении суток наносили удары по другим населенным пунктам Сирии.

В целом с начала месяца на западе и юго-западе Идлиба, а также на севере Хамы убиты 28 мирных жителей, не менее 51 ранены.

Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

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По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

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 Теги: Асад, Сирия

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Сегодня, 12:46 » Автор: Татьяна Ларина
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