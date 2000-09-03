Раздел: Видеоновости
В Сети появились новые кадры, как плавучий кран протаранил Крымский мост. Видео
Видео снято из салона автомобиля
В сети появилось еще одно видео, на котором можно наблюдать последствия того, как плавучий кран врезался в Крымский мост 8 сентября. Очевидцы опубликовали его на своей странице в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Видео снято из салона автомобиля, поэтому на последствия аварии можно посмотреть с другого ракурса. Так, перед местом столкновения уже стоят машины с мигалками. Сам кран находится рядом с мостом.
Напомним, вчера Черное море штормило весь день. Утром из-за непогоды экипаж буксира "Шквал" был вынужден пересесть с судна на спасательный плот, а после дожидаться спасателей. Спустя полдня дрейфующих в Черном море на спасательном плоту моряков спасли.
Читайте также: В опору Крымского моста врезался плавучий кран
А позже шторм на Черном море парализовал работу порта в Батуми.
В сети появилось еще одно видео, на котором можно наблюдать последствия того, как плавучий кран врезался в Крымский мост 8 сентября. Очевидцы опубликовали его на своей странице в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Видео снято из салона автомобиля, поэтому на последствия аварии можно посмотреть с другого ракурса. Так, перед местом столкновения уже стоят машины с мигалками. Сам кран находится рядом с мостом.
Напомним, вчера Черное море штормило весь день. Утром из-за непогоды экипаж буксира "Шквал" был вынужден пересесть с судна на спасательный плот, а после дожидаться спасателей. Спустя полдня дрейфующих в Черном море на спасательном плоту моряков спасли.
Читайте также: В опору Крымского моста врезался плавучий кран
А позже шторм на Черном море парализовал работу порта в Батуми.
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