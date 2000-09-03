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Жители Днепра протестуют против плохих дорог. Видео

Жители Днепра протестуют против плохих дорог. ВидеоЖители Самарского района просят власть вспомнить, что не только на Правом берегу дороги нуждаются в ремонте

С раннего утра 9-го сентября в Днепре льет дождь, постепенно разрушая планы многих на последний выходной день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Многих, но не жителей Самарского района, которые, несмотря на непогоду, все же вышли на протест против ужасного состояния проезжей части на улице Воспоминаний.

Акцию запланировали задолго до того, как в Днепр «ворвалась» осенняя хандра, что заметно отразилось на количестве недовольных, - сообщает Информатор. Но моральное состояние тех, кто все же поборол лень и пришел к воротам школы № 110 иначе, как «накипело», не назовешь.

«Мы решили очередной раз напомнить о себе, напомнить, что нужно делать не только дороги на Правом берегу, но и на Левом. Улица Воспоминаний очень проблемная: здесь много детей ходят в школу, при этом, нет ни тротуаров, ни нормальной дороги, а местами и дорожных знаков. Обращались много раз, собрали больше 800 подписей. Никакого результата это не дало, кроме отписок и объяснений, что нет финансирования», - рассказала Марина Остроухова, одна из организаторов акции.

Многие жители то и дело вспоминали времена лежачих полицейских, латках на ямах и адекватных пешеходных переходов. Сейчас же, по их словам, про этот район забыли, поэтому они готовы на все, чтобы освежить память местным властям. Сначала «в бой» пойдут плакаты и призывы «услышать», коль не поможет - будут перекрывать дорогу и делать резонанс. При этом, нашлись те, кто понимает, что то, что происходит с проезжей частью на улице Воспоминаний - еще «по-божески». Поскольку есть в городе районы, где капитальных ремонт нужнее и забивать «эфир новостей лишними эмоциями - ни к чему». От себя отметим, что дорога действительно «убитая», но ее состояние не особо отличается от многих других. Ремонт здесь лишним не будет, а учитывая, что начался сезон дождей и множество ям превратились в капкан для колес - даже нужен.

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Напомним, что не успел Днепр прийти в себя после масштабного празднования Дня города, как его накрыла непогода. Дождь начался еще ночью, но к утру перерос в настоящий ливень, затопив улицы и дороги. Советуем водителям быть осторожными и не выезжать без надобности.

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 Теги: Днепр, дороги

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Сегодня, 14:34 » Автор: Татьяна Ларина
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