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ДТП в Одессе: перевернулся грузовик и раздавил авто. Видео

ДТП в Одессе: перевернулся грузовик и раздавил авто. ВидеоОбстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня утром в районе пересечения Объездной и Балтской дорог произошло ДТП с пострадавшими, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Водитель грузовика "Вольво" с прицепом не вписался в поворот и перевернулся на бок на автомобиль "Дэу", двигавшийся по Балтской дороге по "встречке".

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Водитель легковушки получил травмы, его достали спасатели и забрали в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.




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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 16:45 » Автор: Татьяна Ларина
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