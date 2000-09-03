Раздел: Видеоновости
В Сети показали, как перевернулось авто с президентом Молдовы. Видео
Грузовик пытается совершить обгон и врезается в автомобиль президента Молдовы.
В сети опубликована видеозапись ДТП, в результате которого был госпитализирован президент Молдовы Игорь Додон. Видео выложила в Facebook cлужба охраны и государственной защиты страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На кадрах видно, как грузовик пытается совершить обгон и врезается в автомобиль президента Молдовы. После столкновения авто, в котором ехал Додон, вылетело в канаву, а грузовик столкнулся с задним авто.
Читайте также: В Киеве авто перевернулось на крышу
Ранее сегодня, 9 августа, сообщалось, что "премьер-министр" непризнанной Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП. В аварии пострадали также водитель и охранник Гагулии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.
В сети опубликована видеозапись ДТП, в результате которого был госпитализирован президент Молдовы Игорь Додон. Видео выложила в Facebook cлужба охраны и государственной защиты страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На кадрах видно, как грузовик пытается совершить обгон и врезается в автомобиль президента Молдовы. После столкновения авто, в котором ехал Додон, вылетело в канаву, а грузовик столкнулся с задним авто.
Читайте также: В Киеве авто перевернулось на крышу
Ранее сегодня, 9 августа, сообщалось, что "премьер-министр" непризнанной Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП. В аварии пострадали также водитель и охранник Гагулии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1515
0
Также советуем посмотреть
- Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
- Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
- Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
- Смешные фотки детей, слишком рано узнавших правду о мире
- «Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
- В Украине нашли забавное применение агитплакатам политических сил
- В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
Оставьте свой комментарий