Камера на спутнике засняла запуск ракеты в Китае. Видео

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Ракета упала так и не достигнув космического пространства

Это первый запуск ракеты с частного аэродрома.

NASA – космическое агентство провело испытание двигателя, который в перспективе может быть использован для самой мощной в мире сверхтяжелой ракеты-носителя.