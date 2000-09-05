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Камера на спутнике засняла запуск ракеты в Китае. Видео

Камера на спутнике засняла запуск ракеты в Китае. Видео Частная ракета успешно прошла испытания.

С космодрома Цзюцюань состоялся запуск твердотопливной суборбитальной ракеты OS-X1. В ходе 200-секундного полета она достигла высоты 200 км. Вскоре в сети появилось видео испытания, снятое с высоты 535 км китайским спутником Jilin-1, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

OS-X1 была построена частной китайской компанией OneSpace, основанной в 2015 г. миллионером Шу Чангом. Ракета имеет длину 10.2 м, диаметр 0.85 м и стартовую массу 8.1 т. Прошедшее испытание стало вторым для данного носителя. Первый тест состоялся 17 мая этого года. Тогда ракета достигла высоты 40 км.

Согласно проектной документации, OS-X сможет выводить до 100 кг полезной нагрузки на высоту до 800 км. Ракету планируется использовать для запуска экспериментального оборудования и отработки различных технологий. По словам Шу Чанга, у OneSpace уже имеется ряд заказов на OS-X от различных китайских клиентов.

Но все же, основная цель OneSpace - полноценные орбитальные запуски. Компания планирует достичь этой цели с помощью носителя OS-M1. Ракета будет способна вывести 205 кг полезной нагрузки на 300-километровую низкую околоземную орбиту и до 73 кг на 800-километровую солнечно-синхронную орбиту.

Это уже второй суборбитальный тест, осуществленный китайским стартапом за последние дни. 5 сентября компания I-Space успешно запустиларакету SQX-1Z. Подобная активность связана с огромной конкуренцией, сложившейся на китайском аэрокосмическом рынке. По некоторым оценкам, на сегодняшний день в стране действует свыше 60 различных стартапов.

Все они были открыты после 2014 года, когда правительство Поднебесной разрешило частным компаниям разрабатывать собственные ракеты-носители. Каждый из участников китайской космической гонки всеми силами пытается обогнать конкурентов и занять пока еще свободную нишу.

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Следующее испытание частной китайской ракеты может состояться уже в октябре. Недавно компания Landspace анонсировало намерение осуществить запуск носителя Zhuque-1 до конца текущего года. В отличие от недавних тестов OS-X1 и SQX-1Z, этот запуск будет орбитальным. Согласно заявлению компании, Zhuque-1 может вывести 300 кг полезной нагрузки на 300-километровую околоземную орбиту.

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 Теги: Китай, ракета

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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