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Так выглядит панорама пылевой бури на Марсе. Видео
Видеоролик снят в формате 360 градусов.
NASA обнародовало панорамное видео поверхности Марса, которое сделал марсоход Curiosity, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UATV.
На видео можно увидеть не только поверхность Красной планеты, но и пыль, осевшую на ровере во время песчаной бури.
Марсоходу удалось снять то, как изменилась марсианская атмосфера во время бури.
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Кроме того, на видео можно рассмотреть также сам марсоход и влияние, которое оказала на него буря.
NASA обнародовало панорамное видео поверхности Марса, которое сделал марсоход Curiosity, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UATV.
На видео можно увидеть не только поверхность Красной планеты, но и пыль, осевшую на ровере во время песчаной бури.
Марсоходу удалось снять то, как изменилась марсианская атмосфера во время бури.
Читайте также: Камера на спутнике засняла запуск ракеты в Китае. Видео
Кроме того, на видео можно рассмотреть также сам марсоход и влияние, которое оказала на него буря.
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