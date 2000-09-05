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Раздел: Видеоновости  
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Так выглядит панорама пылевой бури на Марсе. Видео

Так выглядит панорама пылевой бури на Марсе. Видео Видеоролик снят в формате 360 градусов.

NASA обнародовало панорамное видео поверхности Марса, которое сделал марсоход Curiosity, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UATV.

На видео можно увидеть не только поверхность Красной планеты, но и пыль, осевшую на ровере во время песчаной бури.

Марсоходу удалось снять то, как изменилась марсианская атмосфера во время бури.

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Кроме того, на видео можно рассмотреть также сам марсоход и влияние, которое оказала на него буря.

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 Теги: Марс, панорама, буря

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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