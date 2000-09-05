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Иностранец упал под поезд в метро Киева. Видео

Иностранец упал под поезд в метро Киева. Видео На месте инцидента как раз оказался сотрудник телеканала.

На станции метро "Контрактовая площадь" в столице в воскресенье, 9 сентября, человек упал под колеса поезда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.

К счастью, пострадавший выжил. Ему оказали необходимую помощь. Как человек оказался на путях - пока неизвестно. Вероятно, что человек - иностранец.

На видео, снятом сотрудником "5 канала", видны последствия инцидента: разбитое стекло кабины машиниста, озадаченных людей на платформе, а также оказание помощи пострадавшему.

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В пресс-службе метрополитена инцидент не комментируют. Говорят только, что движение поездов временно останавливали, впрочем его быстро восстановили.

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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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