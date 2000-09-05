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Иностранец упал под поезд в метро Киева. Видео

Иностранец упал под поезд в метро Киева. Видео

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В китайском метро видели поезд-призрак. Видео В Баотоу камеры зафиксировали прибытие прозрачного поезда метро. В транспортное средство никто не садился и никто с него не выходил.