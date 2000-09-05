Раздел: Видеоновости
В Запорожье дети едва не выпали с окна 9-го этажа. Видео
Дети бесстрашно игрались на подоконнике.
В одной из многоэтажек по ул. Глазунова дети, оставленные без присмотра, вылазили в открытое окно на 9 этаже. Они выходили не только на подоконник, но и на карниз под окном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РИА МЕЛИТОПОЛЬ.
Чем очень напугали соседей, ставших очевидцами происходящего.
Выяснилось, это семья глухонемых. В то время, пока дети по-своему развлекались, их мама спала.
Читайте также: Так выглядит панорама пылевой бури на Марсе. Видео
Проснувшись, женщина попросту закрыла окно...
В одной из многоэтажек по ул. Глазунова дети, оставленные без присмотра, вылазили в открытое окно на 9 этаже. Они выходили не только на подоконник, но и на карниз под окном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РИА МЕЛИТОПОЛЬ.
Чем очень напугали соседей, ставших очевидцами происходящего.
Выяснилось, это семья глухонемых. В то время, пока дети по-своему развлекались, их мама спала.
Читайте также: Так выглядит панорама пылевой бури на Марсе. Видео
Проснувшись, женщина попросту закрыла окно...
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
479
0
Также советуем посмотреть
- Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
- Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
- Веселимся: подборка отличных анекдотов на воскресенье
- Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
- Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
- Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
- Смешные фотки детей, слишком рано узнавших правду о мире
- «Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
- В Украине нашли забавное применение агитплакатам политических сил
- В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Оставьте свой комментарий