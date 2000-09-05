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В Запорожье дети едва не выпали с окна 9-го этажа. Видео

В Запорожье дети едва не выпали с окна 9-го этажа. Видео Дети бесстрашно игрались на подоконнике.

В одной из многоэтажек по ул. Глазунова дети, оставленные без присмотра, вылазили в открытое окно на 9 этаже. Они выходили не только на подоконник, но и на карниз под окном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РИА МЕЛИТОПОЛЬ.

Чем очень напугали соседей, ставших очевидцами происходящего.

Выяснилось, это семья глухонемых. В то время, пока дети по-своему развлекались, их мама спала.

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 Теги: Запорожье, дети

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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