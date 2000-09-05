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Ани Лорак вошла в состав жюри российского конкурса. Видео

Ани Лорак вошла в состав жюри российского конкурса. Видео Певица будет судить шоу "Голос".

Опальная украинская певица Ани Лорак, большая часть концертов которой проходит в России, станет судьей нового сезона российского проекта Голос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.

Вместе с Лорак членами жюри вокального телешоу станут композитор Константин Меладзе, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров и рэпер Баста.

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Именно они будут набирать талантливых исполнителей в свои команды.

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 Теги: Ани Лорак, Голос

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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