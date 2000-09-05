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Африку накрыл сильный снегопад. Видео
За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега.
На выходных на юге африканского континента выпал снег.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Снег начался днем в субботу. Температура воздуха 16 градусов тепла резко снизилась до 0 градусов. За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега. Но хуже всего животным. Такую аномальную погоду они переносят очень тяжело. Мы выезжали в пустыню. Здоровенные слоны трясутся от холода. Жирафы перестали есть листья, потому что они холодные. При этом очень кричат" - говорит ветврач Самуэль Старленд.
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Чтобы хоть как-то помочь животным их заматывали в теплые вещи. Снег растаял за несколько часов,но холод так и остался.
На выходных на юге африканского континента выпал снег.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Снег начался днем в субботу. Температура воздуха 16 градусов тепла резко снизилась до 0 градусов. За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега. Но хуже всего животным. Такую аномальную погоду они переносят очень тяжело. Мы выезжали в пустыню. Здоровенные слоны трясутся от холода. Жирафы перестали есть листья, потому что они холодные. При этом очень кричат" - говорит ветврач Самуэль Старленд.
Читайте также: Одессу накрыл мощный снегопад. Фото
Чтобы хоть как-то помочь животным их заматывали в теплые вещи. Снег растаял за несколько часов,но холод так и остался.
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