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Африку накрыл сильный снегопад. Видео

Африку накрыл сильный снегопад. ВидеоЗа несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега.

На выходных на юге африканского континента выпал снег.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Снег начался днем в субботу. Температура воздуха 16 градусов тепла резко снизилась до 0 градусов. За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега. Но хуже всего животным. Такую аномальную погоду они переносят очень тяжело. Мы выезжали в пустыню. Здоровенные слоны трясутся от холода. Жирафы перестали есть листья, потому что они холодные. При этом очень кричат" - говорит ветврач Самуэль Старленд.

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Чтобы хоть как-то помочь животным их заматывали в теплые вещи. Снег растаял за несколько часов,но холод так и остался.

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 Теги: Африка, снегопад

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Сегодня, 09:42 » Автор: Ирина Шевченко
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