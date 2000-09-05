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Смертельная авария в Одессе: свежие кадры момента трагедии. Видео

Смертельная авария в Одессе: свежие кадры момента трагедии. ВидеоВ результате аварии два пешехода погибли на месте.

В сети появилось новое видео смертельной аварии в Одессе, где BMW на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил насмерть двух пешеходов.

Кадры, снятые уличной камерой наблюдения, были опубликованы в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 сентября, когда водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч, попытался "проскочить" перекресток и столкнулся со Skoda, а затем вылетел на тротуар, где находились люди.

В результате аварии два пешехода погибли на месте, еще шесть человек, в том числе и виновник ДТП, получили ранения.

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Как стало известно, к утру 10 сентября коммунальщики восстановили светофор, снесенный машиной во время аварии и вернули на место ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части.



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 Теги: ДТП, Одесса

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Сегодня, 11:09 » Автор: Ирина Шевченко
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