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Смертельная авария в Одессе: свежие кадры момента трагедии. Видео
В результате аварии два пешехода погибли на месте.
В сети появилось новое видео смертельной аварии в Одессе, где BMW на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил насмерть двух пешеходов.
Кадры, снятые уличной камерой наблюдения, были опубликованы в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, трагедия произошла вечером 8 сентября, когда водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч, попытался "проскочить" перекресток и столкнулся со Skoda, а затем вылетел на тротуар, где находились люди.
В результате аварии два пешехода погибли на месте, еще шесть человек, в том числе и виновник ДТП, получили ранения.
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Как стало известно, к утру 10 сентября коммунальщики восстановили светофор, снесенный машиной во время аварии и вернули на место ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части.
В сети появилось новое видео смертельной аварии в Одессе, где BMW на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил насмерть двух пешеходов.
Кадры, снятые уличной камерой наблюдения, были опубликованы в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, трагедия произошла вечером 8 сентября, когда водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч, попытался "проскочить" перекресток и столкнулся со Skoda, а затем вылетел на тротуар, где находились люди.
В результате аварии два пешехода погибли на месте, еще шесть человек, в том числе и виновник ДТП, получили ранения.
Читайте также: Смертельная авария в США: кадры с места трагедии. Видео
Как стало известно, к утру 10 сентября коммунальщики восстановили светофор, снесенный машиной во время аварии и вернули на место ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части.
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