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В США футболисты устроили "денежный дождь". Видео
В Лас-Вегасе над стадионом с вертолета разбросали 5 тысяч долларов.
В США клуб "Лас-Вегас Лайтс", выступающий в Объединенной футбольной лиге (USL), устроил неожиданный перфоманс для своих фанатов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
В перерыве матча чемпионата с командой "Лос-Анджелес Гэлакси-2" с вертолета вниз на поле было сброшено пять тысяч долларов. Собирать 1-долларовые купюры бросились две сотни поклонников.
"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля. А на поле мы смиренно играет в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?" - цитирует РИА "Новости" заявление владельца клуба Брэтта Лэшбрука в интервью Las Vegas Review-Journal.
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"Лас-Вегас Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL. Их спонсором является аптека по продаже марихуаны, маскотами - две ламы, а после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на 100 долларов.
В США клуб "Лас-Вегас Лайтс", выступающий в Объединенной футбольной лиге (USL), устроил неожиданный перфоманс для своих фанатов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
В перерыве матча чемпионата с командой "Лос-Анджелес Гэлакси-2" с вертолета вниз на поле было сброшено пять тысяч долларов. Собирать 1-долларовые купюры бросились две сотни поклонников.
"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля. А на поле мы смиренно играет в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?" - цитирует РИА "Новости" заявление владельца клуба Брэтта Лэшбрука в интервью Las Vegas Review-Journal.
Читайте также: В США чиновники устроили "рыбный дождь". Видео
"Лас-Вегас Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL. Их спонсором является аптека по продаже марихуаны, маскотами - две ламы, а после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на 100 долларов.
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