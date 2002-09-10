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В США футболисты устроили "денежный дождь". Видео

В США футболисты устроили "денежный дождь". ВидеоВ Лас-Вегасе над стадионом с вертолета разбросали 5 тысяч долларов.

В США клуб "Лас-Вегас Лайтс", выступающий в Объединенной футбольной лиге (USL), устроил неожиданный перфоманс для своих фанатов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

В перерыве матча чемпионата с командой "Лос-Анджелес Гэлакси-2" с вертолета вниз на поле было сброшено пять тысяч долларов. Собирать 1-долларовые купюры бросились две сотни поклонников.

"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля. А на поле мы смиренно играет в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?" - цитирует РИА "Новости" заявление владельца клуба Брэтта Лэшбрука в интервью Las Vegas Review-Journal.

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"Лас-Вегас Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL. Их спонсором является аптека по продаже марихуаны, маскотами - две ламы, а после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на 100 долларов.

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 Теги: денежный дождь, Лас-Вегас

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Сегодня, 14:11 » Автор: Ирина Шевченко
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