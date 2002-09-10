Раздел: Видеоновости
Запорожье "утонуло" после сильного ливня. Видео
Водителей призывают быть осторожными на дороге.
Сильный ливень затопил улицы Запорожья. Так, на Набережной проезжая часть буквально превратилась в реку, в которой тонут машины.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vybir.
Аналогичная ситуация и на улице Победы.
Как отмечает издание, на ул. Победы под мостом у Вознесеновского рынка образовалась водоем, в котором в буквальном смысле утонула маршрутка с пассажирами. Салон «Спринтер» залила вода. К счастью, люди не пострадали.
Читайте также: В Киеве в луже "утонуло" дорогое авто
Из-за ливня в Южном микрорайоне перестали работать светофоры. Водителей призывают быть осторожными на дороге.
Сильный ливень затопил улицы Запорожья. Так, на Набережной проезжая часть буквально превратилась в реку, в которой тонут машины.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vybir.
Аналогичная ситуация и на улице Победы.
Как отмечает издание, на ул. Победы под мостом у Вознесеновского рынка образовалась водоем, в котором в буквальном смысле утонула маршрутка с пассажирами. Салон «Спринтер» залила вода. К счастью, люди не пострадали.
Читайте также: В Киеве в луже "утонуло" дорогое авто
Из-за ливня в Южном микрорайоне перестали работать светофоры. Водителей призывают быть осторожными на дороге.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1132
0
Также советуем посмотреть
- Що потрібно для успішних переговорів з МВФ
- Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
- Решила, что Карлсон: сбежавшую корову нашли на крыше гаража
- В Украине начинается предвыборное обострение
- На Донбассе расформированы подразделения охраны Захарченко, - ГУР
- Задержания в России высмеяли меткой карикатурой
- О шикарной афере НБУ
- Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель
- В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
- Покажите Петрова и Скрипаля
- «Урна умнее»: Путин не сумел подружиться с техникой
- Новый главарь «ДНР» насмешил соцсети странной фоткой
- Владимиру Балуху отказали в апелляции
- Глобалізація та інформація: власні спостереження
- Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку
- Агентам ГРУ не везет
- Соцсети знатно высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
- В ГПУ завершают следственные эксперименты по расстрелам на Институтской
- Псевдовыборы главаря «ЛНР» пройдут в ноябре
- Спекулянты учат китайский язык
- В Сети высмеяли «звезд», приглашенных на День Луганска
- О политическом векторе Европы
- Очередное унижение Донбасса
- Боевики оконфузились с памятником Захарченко
- Около 60 человек выехали из Крыма на Херсонщину из-за химвыбросов
- «Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипом
- Цены на газ: игра на мизере
- Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
- Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
- Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Оставьте свой комментарий