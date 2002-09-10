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Раздел: Видеоновости  
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Запорожье "утонуло" после сильного ливня. Видео

Запорожье "утонуло" после сильного ливня. ВидеоВодителей призывают быть осторожными на дороге.

Сильный ливень затопил улицы Запорожья. Так, на Набережной проезжая часть буквально превратилась в реку, в которой тонут машины.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vybir.

Аналогичная ситуация и на улице Победы.

Как отмечает издание, на ул. Победы под мостом у Вознесеновского рынка образовалась водоем, в котором в буквальном смысле утонула маршрутка с пассажирами. Салон «Спринтер» залила вода. К счастью, люди не пострадали.

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Из-за ливня в Южном микрорайоне перестали работать светофоры. Водителей призывают быть осторожными на дороге.





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 Теги: Запорожье, ливень

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Сегодня, 15:56 » Автор: Ирина Шевченко
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