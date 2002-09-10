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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали, как девушка разбила монитор шаром для боулинга. Видео

В Сети показали, как девушка разбила монитор шаром для боулинга. ВидеоПоход в боулинг обойдется в копеечку.

Если все еще думаете, что имеете проблемы с меткостью, просто взгляните на эту девушку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Как говориться, если б целилась, никогда б не попала.

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Будьте осторожны, ведя своих родных играть в эту забавную игру.

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 Теги: боулинг, Видео, монитор

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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