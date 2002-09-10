Раздел: Видеоновости
В Сети показали, как девушка разбила монитор шаром для боулинга. Видео
Поход в боулинг обойдется в копеечку.
Если все еще думаете, что имеете проблемы с меткостью, просто взгляните на эту девушку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Как говориться, если б целилась, никогда б не попала.
Читайте также: В сети показали новый монитор от компании Apple
Будьте осторожны, ведя своих родных играть в эту забавную игру.
Если все еще думаете, что имеете проблемы с меткостью, просто взгляните на эту девушку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Как говориться, если б целилась, никогда б не попала.
Читайте также: В сети показали новый монитор от компании Apple
Будьте осторожны, ведя своих родных играть в эту забавную игру.
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