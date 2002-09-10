В Сети показали, как девушка разбила монитор шаром для боулинга. Видео

Поход в боулинг обойдется в копеечку.



Если все еще думаете, что имеете проблемы с меткостью, просто взгляните на эту девушку.



Об этом пишет



Как говориться, если б целилась, никогда б не попала.



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Будьте осторожны, ведя своих родных играть в эту забавную игру.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Если все еще думаете, что имеете проблемы с меткостью, просто взгляните на эту девушку.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua Как говориться, если б целилась, никогда б не попала.Будьте осторожны, ведя своих родных играть в эту забавную игру.



