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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали новый конфуз Путина на выборах. Видео

В Сети показали новый конфуз Путина на выборах. ВидеоС третьей попытки урна его все-таки приняла бюллетень.

В воскресенье, 9 сентября, в Москве прошли выборы мэра.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Как видно на опубликованном в Сети видео, президенту РФ лишь с третьей попытки удалось опустить свой бюллетень в урну.

После первой неудачной попытки Путин перевернул его, однако механизм документ все равно не принял.

"Бюллетень неустановленной формы", - настаивал электронный голос.

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В итоге Путин перевернул избирательный лист лицевой стороной вниз, и с третьей попытки урна его все-таки приняла.

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 Теги: Путин, выборы, Видео

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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