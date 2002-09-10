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Жозе Моуринью попал в смешную ситуацию перед важным матчем. Видео

Жозе Моуринью попал в смешную ситуацию перед важным матчем. ВидеоТренер решил пересечь "напролом" линию ограждения.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью перед матчем Лиги наций Англия - Испания (1:2), который 8 сентября прошел на знаменитом "Уэмбли", попал в комичную ситуацию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Португальский тренер решил пересечь "напролом" линию ограждения, однако не рассчитал свои силы, зацепился ногой и растянулся на плитке.

Видео конфуза запечатлило AS TV.

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Cотрудники стадиона тут же помогли тренеру "красных дьяволов" подняться, а Жозе Моуринью не оставалось ничего другого как улыбаться под вспышками камер смартфонов.

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 Теги: Жозе Моуринью, Видео

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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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