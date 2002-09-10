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Жозе Моуринью попал в смешную ситуацию перед важным матчем. Видео
Тренер решил пересечь "напролом" линию ограждения.
Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью перед матчем Лиги наций Англия - Испания (1:2), который 8 сентября прошел на знаменитом "Уэмбли", попал в комичную ситуацию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Португальский тренер решил пересечь "напролом" линию ограждения, однако не рассчитал свои силы, зацепился ногой и растянулся на плитке.
Видео конфуза запечатлило AS TV.
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Cотрудники стадиона тут же помогли тренеру "красных дьяволов" подняться, а Жозе Моуринью не оставалось ничего другого как улыбаться под вспышками камер смартфонов.
Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью перед матчем Лиги наций Англия - Испания (1:2), который 8 сентября прошел на знаменитом "Уэмбли", попал в комичную ситуацию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Португальский тренер решил пересечь "напролом" линию ограждения, однако не рассчитал свои силы, зацепился ногой и растянулся на плитке.
Видео конфуза запечатлило AS TV.
Читайте также: В Японии обезьяна подала арбитру мяч перед матчем
Cотрудники стадиона тут же помогли тренеру "красных дьяволов" подняться, а Жозе Моуринью не оставалось ничего другого как улыбаться под вспышками камер смартфонов.
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