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Слабовидящие смогут почувствовать известный замок на ощупь. Видео

Слабовидящие смогут почувствовать известный замок на ощупь. Видео В Луцке установили бронзовый макет замка.

Рядом с Луцким замком появилась его в 200 раз меньшая копия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ВолиньUA.

Она призвана помочь людям с проблемами зрения понять памятник на ощупь.

Первый тактильный макет замка изготовлен из бронзы, на постаменте также установлена табличка шрифтом Брайля с информацией о памятнике.

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Далее - в сюжете.

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 Теги: замок, макет

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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