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Харьковская полиция раскрыла жестокое убийство. Видео
Преступление совершили двое пьяных людей.
42-летнего харьковчанина убили знакомые. Трагедия случилась в доме на улице Клочковской, в квартире погибшего. Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Х.
Местные жители - 30-летний мужчина и 20-летняя женщина - изрядно выпив, решили, что мужчина украл у них телефон. За объяснениями наведались к нему в квартиру. Там хозяина побили палкой и набросили веревку на шею. От полученных травм мужчина скончался. Но бездыханное тело жертвы не остановило злоумышленников. Они еще нанесли в грудную клетку несколько ударов ножом.
Из квартиры подельники вынесли ноутбук, его быстренько продали и продолжили выпивать.
Труп в квартире обнаружила родственница погибшего.
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Подозреваемые задержаны. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит пожизненное заключение.
42-летнего харьковчанина убили знакомые. Трагедия случилась в доме на улице Клочковской, в квартире погибшего. Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Х.
Местные жители - 30-летний мужчина и 20-летняя женщина - изрядно выпив, решили, что мужчина украл у них телефон. За объяснениями наведались к нему в квартиру. Там хозяина побили палкой и набросили веревку на шею. От полученных травм мужчина скончался. Но бездыханное тело жертвы не остановило злоумышленников. Они еще нанесли в грудную клетку несколько ударов ножом.
Из квартиры подельники вынесли ноутбук, его быстренько продали и продолжили выпивать.
Труп в квартире обнаружила родственница погибшего.
Читайте также: Слабовидящие смогут почувствовать известный замок на ощупь. Видео
Подозреваемые задержаны. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит пожизненное заключение.
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