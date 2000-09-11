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В Новомосковске нашли арсенал нелегального оружия. Видео
Находка была сделана СБУ,
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепропетровской области тайник с оружием и боеприпасами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.
Во время обыска в рамках ранее начатого уголовного производства, гаражного помещения жителя Новомосковска правоохранители изъяли восемь ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 и РПГ-26, автомат Калашникова АК-47, девять гранат РГД-5, РГО-3 и Ф-1, два реактивных двигателя к противотанковым гранатам и более тысячи патронов различного калибра.
Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о поступлении изъятых образцов оружия и боеприпасов из района проведения операции объединенных сил.
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Продолжаются следственно-оперативные действия для установления круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепропетровской области тайник с оружием и боеприпасами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.
Во время обыска в рамках ранее начатого уголовного производства, гаражного помещения жителя Новомосковска правоохранители изъяли восемь ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 и РПГ-26, автомат Калашникова АК-47, девять гранат РГД-5, РГО-3 и Ф-1, два реактивных двигателя к противотанковым гранатам и более тысячи патронов различного калибра.
Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о поступлении изъятых образцов оружия и боеприпасов из района проведения операции объединенных сил.
Читайте также: Харьковская полиция раскрыла жестокое убийство. Видео
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
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