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В Новомосковске нашли арсенал нелегального оружия. Видео

В Новомосковске нашли арсенал нелегального оружия. Видео Находка была сделана СБУ,

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепропетровской области тайник с оружием и боеприпасами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.

Во время обыска в рамках ранее начатого уголовного производства, гаражного помещения жителя Новомосковска правоохранители изъяли восемь ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 и РПГ-26, автомат Калашникова АК-47, девять гранат РГД-5, РГО-3 и Ф-1, два реактивных двигателя к противотанковым гранатам и более тысячи патронов различного калибра.

Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о поступлении изъятых образцов оружия и боеприпасов из района проведения операции объединенных сил.

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Продолжаются следственно-оперативные действия для установления круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

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 Теги: Новомосковск, оружие

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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