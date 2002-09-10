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В запорожском трамвае произошел пожар. Видео

В запорожском трамвае произошел пожар. Видео Видео в соцсети поделились очевидцы.

Инцидент произошел 10 сентября, в Заводском районе с трамваем №16. По словам очевидцев, на место выезжали 2 пожарные машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РИА-Мелитополь.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что вызов на “101” поступил в 10:57 на остановку общественного транспорта по ул. Тепличной.

В 11:07 пожарные полностью потушили возгорание.

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На месте находились 8 спасателей. Причины возгорания устанавливаются.

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 Теги: трамвай, пожар

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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