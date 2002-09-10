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На газовом танкере в Нигерии прогремел мощный взрыв. Видео

На газовом танкере в Нигерии прогремел мощный взрыв. ВидеоПричина взрыва пока неизвестна.

В результате взрыва газового танкера в штате Насарава погибли по меньшей мере 35 человек. Еще более 100 человек получили ранения различной степени тяжести

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.

Инцидент произошел у заправочной станции в штате Насарава, что в центре страны. Большинство погибших и пострадавших были свидетелями взрыва или были первыми, кто прибыл на место происшествия.

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Причина взрыва пока неизвестна. Местные жители рассказали, что танкер транспортировал грузовик. Правоохранительные ведомства расследуют инцидент.



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 Теги: взрыв, Нигерия

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Сегодня, 09:27 » Автор: Ирина Шевченко
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