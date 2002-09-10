» » На США надвигается мощный ураган: кадры из космоса. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

На США надвигается мощный ураган: кадры из космоса. Видео

На США надвигается мощный ураган: кадры из космоса. ВидеоМетеорологи подчеркнули, что стихия приведет "к угрожающим жизни штормовым порывам".

Ураган "Флоренс" достигнет юго-востока материковой территории США в четверг, 13 сентября, и ударит скоростью ветра свыше 230 км/час, согласно прогнозам метеорологов Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Об этом сообщили в пресс-службе NASA, прикрепив также соответствующее видео урагана с орбиты, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Предполагается, что когда ураган доберется до Штатов, он будет измеряться 4-ой категорией из пяти возможных.

Читайте также: На Англию надвигается мощный ураган

Метеорологи подчеркнули, что стихия приведет "к угрожающим жизни штормовым порывам, исключительно сильным ливням и разрушительным ветрам".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ураган, космос, США

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:02 » Автор: Ирина Шевченко
     1125
     0

Похожие новости по теме

Мощный ураган в США разнес парковку. Видео Мощный ураган в США разнес парковку. Видео

Скорость ветра в момент урагана превышала 96 километров в час

На Бермудские острова движется сильный ураган На Бермудские острова движется сильный ураган "Николь". Видео

Скорость ветра достигает 215 км/ч

На Карибы надвигается разрушительный ураган На Карибы надвигается разрушительный ураган "Мэтью". Видео

Ураган Мэтью набрал максимальную мощь.

Мощный ураган обрушился на штат Флорида. Видео Мощный ураган обрушился на штат Флорида. Видео

Порывы ветра сейчас достигают 130 километров в час.

Кадры мощнейшего урагана «Патрисия» с орбиты Земли. Видео Кадры мощнейшего урагана «Патрисия» с орбиты Земли. Видео

Ураган уже обрушился на территорию Мексики.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх