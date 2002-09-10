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Замминистра поскандалил с нардепом в прямом эфире. Видео

Замминистра поскандалил с нардепом в прямом эфире. ВидеоГрымчак заявил, что "Батькивщина" является "пророссийской партией".

Словесная перепалка случилась между народным депутатом от "Батькивщины" Иваном Крулько и заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Грымчаком в эфире телеканала NEWSONE.

Поводом для спора стал закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях", передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Грымчак заявил, что Верховная Рада должна продлить срок функционирования данного закона. Крулько, в свою очередь, на вопрос ведущего напомнил, что "Батькивщина" никогда не голосовала за этот закон, потому что он является "невыгодным для Украины, он создает условия для федерализации страны".

Грымчак заявил, что "Батькивщина" является "пророссийской партией" и назвал ее "Родиной".

"Я отказываюсь комментировать этого мужчину, потому что он входит в маразм. Я маразм не комментирую и маразматиков тоже", - ответил Крулько.

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В свою очередь замминистра заявил, что нардеп "не знает, что такое федерализация и конфедерализация".

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 Теги: нардеп, скандал

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Сегодня, 12:46 » Автор: Ирина Шевченко
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