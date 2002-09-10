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Украинский экстремал доплыл от Киева до Одессы на сапборде. Видео

Украинский экстремал доплыл от Киева до Одессы на сапборде. ВидеоМужчина плыл 26 дней.

Украинский экстремал Антон Бондаренко решил проплыть в одиночку на сапборде – доске для плавания – из Киева до Одессы. Мужчина плыл 26 дней.

Об этом рассказали в программе "ДжеДАІ", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что в плаванье путешественник взял лишь немного еды, воды и 430 гривен.

Из Киева в Одессу мужчина добирался через Канев, Черкассы, Кременчуг, Днепр, Запорожье, Никополь и Херсон. Он греб в течение 26 дней.

Самым сложным в процессе, по его словам, была борьба с самим собой.

"Были моменты, когда мне нужно было преодолевать себя. Ну и погодные условия, встречный или боковой ветер - это достаточно сложно", - рассказал путешественник.

Он взял именно 430 гривен не просто так, - это размер минимальной социальной выплаты в Украине.

Бондаренко должен был прожить на эти средства более трех недель. По его словам, он хотел таким образом привлечь внимание к пожилым людям, вынужденным жить на мизерную пенсию.

На протяжении своего путешествия Бондаренко собирал деньги для семьи, члены которой страдают от сосудистых патологий.

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За путешествием наблюдали в Национальном реестре рекордов Украины. Сапбординг в Украине только развивается и до Бондаренко подобного путешествия никто не совершал.

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 Теги: рекорд, сапборд

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Сегодня, 14:01 » Автор: Ирина Шевченко
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