Украинский экстремал доплыл от Киева до Одессы на сапборде. Видео

Мужчина плыл 26 дней.



Украинский экстремал Антон Бондаренко решил проплыть в одиночку на сапборде – доске для плавания – из Киева до Одессы. Мужчина плыл 26 дней.



Об этом рассказали в программе "ДжеДАІ", передает



Отмечается, что в плаванье путешественник взял лишь немного еды, воды и 430 гривен.



Из Киева в Одессу мужчина добирался через Канев, Черкассы, Кременчуг, Днепр, Запорожье, Никополь и Херсон. Он греб в течение 26 дней.



Самым сложным в процессе, по его словам, была борьба с самим собой.



"Были моменты, когда мне нужно было преодолевать себя. Ну и погодные условия, встречный или боковой ветер - это достаточно сложно", - рассказал путешественник.



Он взял именно 430 гривен не просто так, - это размер минимальной социальной выплаты в Украине.



Бондаренко должен был прожить на эти средства более трех недель. По его словам, он хотел таким образом привлечь внимание к пожилым людям, вынужденным жить на мизерную пенсию.



На протяжении своего путешествия Бондаренко собирал деньги для семьи, члены которой страдают от сосудистых патологий.



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За путешествием наблюдали в Национальном реестре рекордов Украины. Сапбординг в Украине только развивается и до Бондаренко подобного путешествия никто не совершал.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинский экстремал Антон Бондаренко решил проплыть в одиночку на сапборде – доске для плавания – из Киева до Одессы. Мужчина плыл 26 дней.Об этом рассказали в программе "ДжеДАІ", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Отмечается, что в плаванье путешественник взял лишь немного еды, воды и 430 гривен.Из Киева в Одессу мужчина добирался через Канев, Черкассы, Кременчуг, Днепр, Запорожье, Никополь и Херсон. Он греб в течение 26 дней.Самым сложным в процессе, по его словам, была борьба с самим собой."Были моменты, когда мне нужно было преодолевать себя. Ну и погодные условия, встречный или боковой ветер - это достаточно сложно", - рассказал путешественник.Он взял именно 430 гривен не просто так, - это размер минимальной социальной выплаты в Украине.Бондаренко должен был прожить на эти средства более трех недель. По его словам, он хотел таким образом привлечь внимание к пожилым людям, вынужденным жить на мизерную пенсию.На протяжении своего путешествия Бондаренко собирал деньги для семьи, члены которой страдают от сосудистых патологий.За путешествием наблюдали в Национальном реестре рекордов Украины. Сапбординг в Украине только развивается и до Бондаренко подобного путешествия никто не совершал.



