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В Сети появился трейлер драмы "Гадюшник". Видео

В Сети появился трейлер драмы "Гадюшник". ВидеоПо сюжету фильма мать пытается спасти сына из плена в Сирии.

Опубликован трейлер американской драмы "Гадюшник" (Viper Club). Лента рассказывает о женщине-медике, сын которой попадает в плен в Сирии.

Ролик появился на странице сервиса YouTube Premium, который занимается дистрибуцией ленты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

По сюжету, с матерью похищенного парня связываются террористы и требуют выкуп в размере 20 млн долларов. Главная героиня обращается за помощью в правительственные организации. Однако там ей отказывают. После этого она узнает о тайной общине журналистов и адвокатов, которые специализируются на подобных делах. Вместе они пытаются вернуть парня домой.

Главную роль в драме исполнила Сьюзан Сарандон ("Очень плохие мамочки 2"). В 1996 году она получила "Оскар" за фильм "Мертвец идет". Режиссером картины выступила Мариам Кешаварц.

Фильм выйдет в американский прокат осенью. Появится ли он на украинских экранах – не уточняется.

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Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто.

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 Теги: драма, Гадюшник

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Сегодня, 15:46 » Автор: Ирина Шевченко
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