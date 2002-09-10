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В Сети появился трейлер драмы "Гадюшник". Видео
По сюжету фильма мать пытается спасти сына из плена в Сирии.
Опубликован трейлер американской драмы "Гадюшник" (Viper Club). Лента рассказывает о женщине-медике, сын которой попадает в плен в Сирии.
Ролик появился на странице сервиса YouTube Premium, который занимается дистрибуцией ленты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
По сюжету, с матерью похищенного парня связываются террористы и требуют выкуп в размере 20 млн долларов. Главная героиня обращается за помощью в правительственные организации. Однако там ей отказывают. После этого она узнает о тайной общине журналистов и адвокатов, которые специализируются на подобных делах. Вместе они пытаются вернуть парня домой.
Главную роль в драме исполнила Сьюзан Сарандон ("Очень плохие мамочки 2"). В 1996 году она получила "Оскар" за фильм "Мертвец идет". Режиссером картины выступила Мариам Кешаварц.
Фильм выйдет в американский прокат осенью. Появится ли он на украинских экранах – не уточняется.
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Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто.
Опубликован трейлер американской драмы "Гадюшник" (Viper Club). Лента рассказывает о женщине-медике, сын которой попадает в плен в Сирии.
Ролик появился на странице сервиса YouTube Premium, который занимается дистрибуцией ленты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
По сюжету, с матерью похищенного парня связываются террористы и требуют выкуп в размере 20 млн долларов. Главная героиня обращается за помощью в правительственные организации. Однако там ей отказывают. После этого она узнает о тайной общине журналистов и адвокатов, которые специализируются на подобных делах. Вместе они пытаются вернуть парня домой.
Главную роль в драме исполнила Сьюзан Сарандон ("Очень плохие мамочки 2"). В 1996 году она получила "Оскар" за фильм "Мертвец идет". Режиссером картины выступила Мариам Кешаварц.
Фильм выйдет в американский прокат осенью. Появится ли он на украинских экранах – не уточняется.
Читайте также: В Сети появился трейлер политической драмы с Хью Джекманом. Видео
Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто.
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