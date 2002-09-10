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В оккупированном Донецке сняли на камеру колонну военной техники. Видео
Видео сняли на телефон.
По центру оккупированного Донецка проехала большая колонна из бронетранспортеров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Видео сняли на телефон очевидцы движения колонны. Как отмечается, в ней находилось до 20 единиц бронетехники.
Читайте также: В Киеве видели колонну военной техники
Как отмечается, для так называемой "народной милиции" ДНР это крайне не типичные маневры, которые, вероятно, связаны с накалившейся в последние недели обстановкой на территории, подконтрольной боевикам.
По центру оккупированного Донецка проехала большая колонна из бронетранспортеров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Видео сняли на телефон очевидцы движения колонны. Как отмечается, в ней находилось до 20 единиц бронетехники.
Читайте также: В Киеве видели колонну военной техники
Как отмечается, для так называемой "народной милиции" ДНР это крайне не типичные маневры, которые, вероятно, связаны с накалившейся в последние недели обстановкой на территории, подконтрольной боевикам.
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