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Раздел: Видеоновости  
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В оккупированном Донецке сняли на камеру колонну военной техники. Видео

В оккупированном Донецке сняли на камеру колонну военной техники. ВидеоВидео сняли на телефон.

По центру оккупированного Донецка проехала большая колонна из бронетранспортеров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Видео сняли на телефон очевидцы движения колонны. Как отмечается, в ней находилось до 20 единиц бронетехники.

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Как отмечается, для так называемой "народной милиции" ДНР это крайне не типичные маневры, которые, вероятно, связаны с накалившейся в последние недели обстановкой на территории, подконтрольной боевикам.

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 Теги: Донецк, военная техника

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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