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Прощай, экология: в сети показали дизельный Nissan Patrol. Видео
Такой автомобиль просто травит все вокруг.
Дизельный двигатель, несмотря на определенные гонения в последнее время, все еще остается приоритетным выбором, когда речь заходит о большом крутящем моменте. Это касается не только грузовых перевозок, все мы наслышаны об успехах таких двигателей в автоспорте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
Но умелец из Австралии демонстрирует, похоже, самое бесполезное применение подобной силовой установки. Оснастив свой старый внедорожник Ниссан Патрол турбированным дизельным двигателем V8 GM Duramax и произведя некоторые модификации, он хвастает безумным количеством отвратительного черного дыма.
Читайте также: Nissan Patrol стал рекордсменом по мощности
Примечательно, что выхлопная труба расположена сразу за передним колесом, но автомобилиста-оригинала совсем не смущают открытые окна. Может, именно зашкаливающая концентрация ядов в крови побуждает к таким необдуманным поступкам?
Дизельный двигатель, несмотря на определенные гонения в последнее время, все еще остается приоритетным выбором, когда речь заходит о большом крутящем моменте. Это касается не только грузовых перевозок, все мы наслышаны об успехах таких двигателей в автоспорте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
Но умелец из Австралии демонстрирует, похоже, самое бесполезное применение подобной силовой установки. Оснастив свой старый внедорожник Ниссан Патрол турбированным дизельным двигателем V8 GM Duramax и произведя некоторые модификации, он хвастает безумным количеством отвратительного черного дыма.
Читайте также: Nissan Patrol стал рекордсменом по мощности
Примечательно, что выхлопная труба расположена сразу за передним колесом, но автомобилиста-оригинала совсем не смущают открытые окна. Может, именно зашкаливающая концентрация ядов в крови побуждает к таким необдуманным поступкам?
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