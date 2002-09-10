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В Сети показали кадры масштабных учений войск Путина. Видео

В Сети показали кадры масштабных учений войск Путина. ВидеоК учениям привлекут почти 300 тысяч военных.

С 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана будут проводиться учения "Восток-2018", которые станут крупнейшими в стране за последние 37 лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

К учениям привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

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Некоторые уже успели назвать эти учения "подготовкой к мировой войне". В последний раз военные учения такого масштаба проводились Советским союзом еще во времена Холодной войны, в 1981 году.


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 Теги: учения, Видео, армия России

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Вчера, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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