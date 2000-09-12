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Во Франции авто выехало на взлетную полосу. Видео
Водитель пытался скрыться.
В аэропорту французского Лиона автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу, водитель пытался сбежать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Согласно сообщению, инцидент произошел 10 сентября. Мужчина на легковом автомобиле проехал сквозь стеклянные двери аэропорта и выехал на взлетную полосу.
Выйдя из машины, водитель пытался скрыться, однако полиция его поймала. Пострадавших нет.
Читайте также: Смертельное ДТП на киевском мосту: авто выехало на встречку
Прежде чем попасть в аэропорт, авто врезалось в барьер на небольшом аэродроме, а затем поехало в более крупный аэропорт Сент-Экзюпери в Лионе.
В аэропорту французского Лиона автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу, водитель пытался сбежать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Согласно сообщению, инцидент произошел 10 сентября. Мужчина на легковом автомобиле проехал сквозь стеклянные двери аэропорта и выехал на взлетную полосу.
Выйдя из машины, водитель пытался скрыться, однако полиция его поймала. Пострадавших нет.
Читайте также: Смертельное ДТП на киевском мосту: авто выехало на встречку
Прежде чем попасть в аэропорт, авто врезалось в барьер на небольшом аэродроме, а затем поехало в более крупный аэропорт Сент-Экзюпери в Лионе.
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