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Раздел: Видеоновости  
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Во Франции авто выехало на взлетную полосу. Видео

Во Франции авто выехало на взлетную полосу. ВидеоВодитель пытался скрыться.

В аэропорту французского Лиона автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу, водитель пытался сбежать.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Согласно сообщению, инцидент произошел 10 сентября. Мужчина на легковом автомобиле проехал сквозь стеклянные двери аэропорта и выехал на взлетную полосу.

Выйдя из машины, водитель пытался скрыться, однако полиция его поймала. Пострадавших нет.

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Прежде чем попасть в аэропорт, авто врезалось в барьер на небольшом аэродроме, а затем поехало в более крупный аэропорт Сент-Экзюпери в Лионе.

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 Теги: Видео, Франция

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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