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Беспилотник снял свинцовые тучи над Одессой. Видео

Беспилотник снял свинцовые тучи над Одессой. Видео Приближение дождя засняли с квадрокоптера.

Показываем Одессу с высоты птичьего полета в нелетную дождливую погоду. Воспользовавшись коротким прояснением затянувших небо над городом туч беспилотник поднялся в воздух, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Южный Курьер.

"Тьма, пришедшая с Черного моря, накрыла любимый его жителями и ненавидимый власть имущими город. Исчезла башня-небоскреб на морском вокзале и еще 100500 башен-жемчужин. Исчез Тещин мост, соединяющий Воронцовский и Шахский дворцы. Опустилась с неба бездна и залила город осенним дождем, и стали реками Балковская и Дерибасовская, Французский бульвар и Таможенная.

Пропала Одесса, как будто не существовала на свете. Все пожрала черная туча, напугавшая все живое в Одессе и ее окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня одиннадцатого дня осеннего месяца сентября."

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Вот такие булгаковские ассоциации возникают при созерцании дождевых туч, проходивших над Одессой 11 сентября.

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 Теги: Одесса, тучи

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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