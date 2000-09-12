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Беспилотник снял свинцовые тучи над Одессой. Видео
Приближение дождя засняли с квадрокоптера.
Показываем Одессу с высоты птичьего полета в нелетную дождливую погоду. Воспользовавшись коротким прояснением затянувших небо над городом туч беспилотник поднялся в воздух, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Южный Курьер.
"Тьма, пришедшая с Черного моря, накрыла любимый его жителями и ненавидимый власть имущими город. Исчезла башня-небоскреб на морском вокзале и еще 100500 башен-жемчужин. Исчез Тещин мост, соединяющий Воронцовский и Шахский дворцы. Опустилась с неба бездна и залила город осенним дождем, и стали реками Балковская и Дерибасовская, Французский бульвар и Таможенная.
Пропала Одесса, как будто не существовала на свете. Все пожрала черная туча, напугавшая все живое в Одессе и ее окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня одиннадцатого дня осеннего месяца сентября."
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Вот такие булгаковские ассоциации возникают при созерцании дождевых туч, проходивших над Одессой 11 сентября.
Показываем Одессу с высоты птичьего полета в нелетную дождливую погоду. Воспользовавшись коротким прояснением затянувших небо над городом туч беспилотник поднялся в воздух, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Южный Курьер.
"Тьма, пришедшая с Черного моря, накрыла любимый его жителями и ненавидимый власть имущими город. Исчезла башня-небоскреб на морском вокзале и еще 100500 башен-жемчужин. Исчез Тещин мост, соединяющий Воронцовский и Шахский дворцы. Опустилась с неба бездна и залила город осенним дождем, и стали реками Балковская и Дерибасовская, Французский бульвар и Таможенная.
Пропала Одесса, как будто не существовала на свете. Все пожрала черная туча, напугавшая все живое в Одессе и ее окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня одиннадцатого дня осеннего месяца сентября."
Читайте также: BMW врезалась в маршрутку в Черкассах. Видео
Вот такие булгаковские ассоциации возникают при созерцании дождевых туч, проходивших над Одессой 11 сентября.
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