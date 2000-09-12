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Так выглядит восемнадцатиэтажный деревянный дом. Видео
Необычное здание построили в Европе.
В Норвегии построили гигантский дом из дерева, высотой более 85 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СтройОбзор.
Здание из 18 этажей построили из клееного бруса.
Всего для возведения многоэтажки понадобилось 12 тыс. деревьев.
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Как утверждает застройщик, брус огнестойкий, а внутри всегда будет поддерживаться стабильный климат.
В Норвегии построили гигантский дом из дерева, высотой более 85 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СтройОбзор.
Здание из 18 этажей построили из клееного бруса.
Всего для возведения многоэтажки понадобилось 12 тыс. деревьев.
Читайте также: Беспилотник снял свинцовые тучи над Одессой. Видео
Как утверждает застройщик, брус огнестойкий, а внутри всегда будет поддерживаться стабильный климат.
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