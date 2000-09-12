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Раздел: Видеоновости  
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Так выглядит восемнадцатиэтажный деревянный дом. Видео

Так выглядит восемнадцатиэтажный деревянный дом. Видео Необычное здание построили в Европе.

В Норвегии построили гигантский дом из дерева, высотой более 85 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СтройОбзор.

Здание из 18 этажей построили из клееного бруса.

Всего для возведения многоэтажки понадобилось 12 тыс. деревьев.

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Как утверждает застройщик, брус огнестойкий, а внутри всегда будет поддерживаться стабильный климат.

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 Теги: дом, дерево

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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