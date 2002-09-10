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Раздел: Видеоновости  
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Спасенных из цирка медведей выпустили в просторный вольер. Видео

Спасенных из цирка медведей выпустили в просторный вольер. Видео Для животных оградили часть леса.

Вольер размером с три футбольных поля построили для семьи бурых медведей на Прикарпатье - в Галицком национальном парке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

В прошлом году за судьбой медведицы Дины и трех ее детей следила чуть ли не вся Украина: зоозащитникам едва удалось забрать их из херсонского зоопарка, где животные жили в клетках с бетонным полом.

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Сейчас у них новый вольер - по сути просто кусок леса, огороженный высоким забором для безопасности как людей, так и медведей.

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 Теги: медведи, видео

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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