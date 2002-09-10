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Около ЧАЭС из радиоактивной воды спасли лося. Видео
Животное находилось в обморочном состоянии.
В Чернобыльской зоне спасли лося, который попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Спасать лесного великана прибыли сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сотрудники радиационно-экологического биосферного заповедника. Рискуя жизнью они на лодке подплыли к животному, которое находилось в обморочном состоянии и за рога вытащили лося на землю", – говорится в сообщении управления Нацполиции в Киевской области.
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Отмечается, что сейчас жизни лося ничего не угрожает.
В Чернобыльской зоне спасли лося, который попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Спасать лесного великана прибыли сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сотрудники радиационно-экологического биосферного заповедника. Рискуя жизнью они на лодке подплыли к животному, которое находилось в обморочном состоянии и за рога вытащили лося на землю", – говорится в сообщении управления Нацполиции в Киевской области.
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Отмечается, что сейчас жизни лося ничего не угрожает.
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