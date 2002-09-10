Раздел: Видеоновости
В Харьковской области произошла масштабная перестрелка. Видео
В результате конфликта были задержаны 25 человек.
В Сети появилось видео, на котором заснят конфликт возле фермерского предприятия "Стратег-Арго" в селе Занки Змиевского района Харьквоской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.
Вчера, 11 сентября, там произошла произошла драка со стрельбой, в которой приняли участие несколько десятков человек. В результате пострадали семь человек - шесть гражданских и работник районной полиции, который получил телесные повреждения. Все они доставлены в местную больницу для оказания помощи.
На место прибыл спецназ. Полиция задержала 25 участников конфликта.
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Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В Сети появилось видео, на котором заснят конфликт возле фермерского предприятия "Стратег-Арго" в селе Занки Змиевского района Харьквоской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.
Вчера, 11 сентября, там произошла произошла драка со стрельбой, в которой приняли участие несколько десятков человек. В результате пострадали семь человек - шесть гражданских и работник районной полиции, который получил телесные повреждения. Все они доставлены в местную больницу для оказания помощи.
На место прибыл спецназ. Полиция задержала 25 участников конфликта.
Читайте также: Около ЧАЭС из радиоактивной воды спасли лося. Видео
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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