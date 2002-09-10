Раздел: Видеоновости
Сотни тысяч каталонцев вышли на акцию протеста. Видео
Протестующие требуют от Мадрида права на самоопределение.
За независимость от Испании снова взялась бороться мятежная провинция Каталония.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Вечером на улице Барселоны вышли сотни тысяч людей и требуют от Мадрида права на самоопределение.
Читайте также: В Харьковской области произошла масштабная перестрелка. Видео
Центральная власть считает, что это нарушает конституцию, особенно, что в самой Каталонии настроения людей неоднородны.
За независимость от Испании снова взялась бороться мятежная провинция Каталония.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Вечером на улице Барселоны вышли сотни тысяч людей и требуют от Мадрида права на самоопределение.
Читайте также: В Харьковской области произошла масштабная перестрелка. Видео
Центральная власть считает, что это нарушает конституцию, особенно, что в самой Каталонии настроения людей неоднородны.
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