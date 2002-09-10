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Сотни тысяч каталонцев вышли на акцию протеста. Видео

Сотни тысяч каталонцев вышли на акцию протеста. ВидеоПротестующие требуют от Мадрида права на самоопределение.

За независимость от Испании снова взялась бороться мятежная провинция Каталония.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Вечером на улице Барселоны вышли сотни тысяч людей и требуют от Мадрида права на самоопределение.

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Центральная власть считает, что это нарушает конституцию, особенно, что в самой Каталонии настроения людей неоднородны.

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 Теги: протест, Каталония

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Сегодня, 09:05 » Автор: Ирина Шевченко
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