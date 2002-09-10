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Раздел: Видеоновости  
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Украинская группа покорила Сеть лирическим клипом. Видео

Украинская группа покорила Сеть лирическим клипом. ВидеоГруппа DILEMMA представила новый клип.

Все лето мы танцевали под зажигательный сингл “Майлав”, а с наступлением первых осенних дней у DILEMMA очередная премьера: идеально попадающая в ваше настроение лирическая баллада “Танемо”.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.

В поддержку сингла вышел видеоклип, съемки которого летом прошли в Майами.

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Клип “Танемо” уже стартует в ротации ведущих украинских музыкальных каналов. Увидеть его смогут не только украинские зрители! Ролик попал в программу американского фестиваля короткометражных фильмов Music Video Edition. Кто знает, возможно, коллекция группы DILEMMA пополнится еще одной – на сей раз очень необычной наградой.

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 Теги: DILEMMA, клип

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Сегодня, 10:31 » Автор: Ирина Шевченко
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