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Экологическая катастрофа в Крыму: новые подробности. Видео
Украина начала следствие из-за загрязнения воздуха, достигшего Херсонщины.
Украина назвала версии химической катастрофы в Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Россия могла намеренно устроить химическую катастрофу в Крыму, чтобы возобновить поставки воды на оккупированный полуостров.
Читайте также: Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
Среди других версий - неправильная эксплуатация предприятий на севере Крыма, или выброс химикатов вследствие российских военных учений.
Украина назвала версии химической катастрофы в Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Россия могла намеренно устроить химическую катастрофу в Крыму, чтобы возобновить поставки воды на оккупированный полуостров.
Читайте также: Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
Среди других версий - неправильная эксплуатация предприятий на севере Крыма, или выброс химикатов вследствие российских военных учений.
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