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Экологическая катастрофа в Крыму: новые подробности. Видео

Экологическая катастрофа в Крыму: новые подробности. ВидеоУкраина начала следствие из-за загрязнения воздуха, достигшего Херсонщины.

Украина назвала версии химической катастрофы в Крыму.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Россия могла намеренно устроить химическую катастрофу в Крыму, чтобы возобновить поставки воды на оккупированный полуостров.

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Среди других версий - неправильная эксплуатация предприятий на севере Крыма, или выброс химикатов вследствие российских военных учений.

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 Теги: химическая катастрофа, Крым

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Сегодня, 12:01 » Автор: Ирина Шевченко
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