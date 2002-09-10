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В Черновцах вновь зацвели каштаны. Видео

В Черновцах вновь зацвели каштаны. ВидеоБиологи говорят, ничего хорошего в таком цветении нет.

В Черновцах в парках и скверах зацвели каштаны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Свечи с цветами распустились на уже почти голых деревьях, потому что, каштаны успели сбросить пожелтевшие листья.

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Биологи говорят, ничего хорошего в таком цветении нет. Последние несколько лет черновицкие каштаны слишком рано сбрасывают листья, из-за чего прекращается фотосинтез.

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 Теги: цветение каштанов, Черновцы

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Сегодня, 13:34 » Автор: Ирина Шевченко
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