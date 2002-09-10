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В Черновцах вновь зацвели каштаны. Видео
Биологи говорят, ничего хорошего в таком цветении нет.
В Черновцах в парках и скверах зацвели каштаны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Свечи с цветами распустились на уже почти голых деревьях, потому что, каштаны успели сбросить пожелтевшие листья.
Читайте также: В Днепре вновь зацвели каштаны. Видео
Биологи говорят, ничего хорошего в таком цветении нет. Последние несколько лет черновицкие каштаны слишком рано сбрасывают листья, из-за чего прекращается фотосинтез.
В Черновцах в парках и скверах зацвели каштаны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Свечи с цветами распустились на уже почти голых деревьях, потому что, каштаны успели сбросить пожелтевшие листья.
Читайте также: В Днепре вновь зацвели каштаны. Видео
Биологи говорят, ничего хорошего в таком цветении нет. Последние несколько лет черновицкие каштаны слишком рано сбрасывают листья, из-за чего прекращается фотосинтез.
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