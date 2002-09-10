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Убийство пожилой женщины на Одесчине: новые подробности. Видео
Житель Одесской области до смерти избил 86-летнюю мать.
В Измаиле задержали 58-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве матери.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Пушкинская.
В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в соседской квартире открыта дверь. Насторожило измаильчанку и то, что ночью она слышала как 86-летняя хозяйка квартиры ругалась со своим сыном и ей показалось, что мужчина избил свою старенькую мать.
Войдя в квартиру женщины, полицейские обнаружили ее труп на кровати. Главным подозреваемым в преступлении оказался 58-летний сын погибшей. Правоохранители установили, что во время внезапно возникшей ссоры, мужчина несколько раз ударил родственницу, из-за чего пенсионерка скончалась.
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Вскоре подозреваемого удалось задержать и доставить в отделение полиции. По факту умышленного тяжкого телесного повреждения возбудили уголовное производство. Мужчине объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
В Измаиле задержали 58-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве матери.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Пушкинская.
В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в соседской квартире открыта дверь. Насторожило измаильчанку и то, что ночью она слышала как 86-летняя хозяйка квартиры ругалась со своим сыном и ей показалось, что мужчина избил свою старенькую мать.
Войдя в квартиру женщины, полицейские обнаружили ее труп на кровати. Главным подозреваемым в преступлении оказался 58-летний сын погибшей. Правоохранители установили, что во время внезапно возникшей ссоры, мужчина несколько раз ударил родственницу, из-за чего пенсионерка скончалась.
Читайте также: Убийство пенсионера на Одесчине: новые подробности. Видео
Вскоре подозреваемого удалось задержать и доставить в отделение полиции. По факту умышленного тяжкого телесного повреждения возбудили уголовное производство. Мужчине объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
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