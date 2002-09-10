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Убийство пожилой женщины на Одесчине: новые подробности. Видео

Убийство пожилой женщины на Одесчине: новые подробности. ВидеоЖитель Одесской области до смерти избил 86-летнюю мать.

В Измаиле задержали 58-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве матери.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Пушкинская.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в соседской квартире открыта дверь. Насторожило измаильчанку и то, что ночью она слышала как 86-летняя хозяйка квартиры ругалась со своим сыном и ей показалось, что мужчина избил свою старенькую мать.

Войдя в квартиру женщины, полицейские обнаружили ее труп на кровати. Главным подозреваемым в преступлении оказался 58-летний сын погибшей. Правоохранители установили, что во время внезапно возникшей ссоры, мужчина несколько раз ударил родственницу, из-за чего пенсионерка скончалась.

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Вскоре подозреваемого удалось задержать и доставить в отделение полиции. По факту умышленного тяжкого телесного повреждения возбудили уголовное производство. Мужчине объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

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 Теги: Одесская область, убийство

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Сегодня, 15:22 » Автор: Ирина Шевченко
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