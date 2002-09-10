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Раздел: Видеоновости  
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Возле Винницы пронесся смерч. Видео

Возле Винницы пронесся смерч. ВидеоСтихия не принесла разрушений.

В городе Ладыжин Винницкой области, после ливня 11 сентября образовался торнадо. Очевидцам удалось снять на видеокамеру рождения небольшого смерча.

Вихрь воздуха возник у местного водохранилища и "прошел" у города, пишет uain.press.

В ДСНС сообщили, что никаких сообщений по ликвидации последствий непогоды к ним не поступало. То есть стихия там не принесла разрушений.

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В то же время, пользователи соцсетей назвали смерч "мягким проявлением стихии" и начали активно делились фотографиями и видео.

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 Теги: Винницкая область, смерч

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Сегодня, 17:14 » Автор: Ирина Шевченко
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