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Возле Винницы пронесся смерч. Видео
Стихия не принесла разрушений.
В городе Ладыжин Винницкой области, после ливня 11 сентября образовался торнадо. Очевидцам удалось снять на видеокамеру рождения небольшого смерча.
Вихрь воздуха возник у местного водохранилища и "прошел" у города, пишет uain.press.
В ДСНС сообщили, что никаких сообщений по ликвидации последствий непогоды к ним не поступало. То есть стихия там не принесла разрушений.
Читайте также: По центру Запорожья пронесся смерч. Видео
В то же время, пользователи соцсетей назвали смерч "мягким проявлением стихии" и начали активно делились фотографиями и видео.
В городе Ладыжин Винницкой области, после ливня 11 сентября образовался торнадо. Очевидцам удалось снять на видеокамеру рождения небольшого смерча.
Вихрь воздуха возник у местного водохранилища и "прошел" у города, пишет uain.press.
В ДСНС сообщили, что никаких сообщений по ликвидации последствий непогоды к ним не поступало. То есть стихия там не принесла разрушений.
Читайте также: По центру Запорожья пронесся смерч. Видео
В то же время, пользователи соцсетей назвали смерч "мягким проявлением стихии" и начали активно делились фотографиями и видео.
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