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Раздел: Видеоновости  
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В Винницкой области промчался мощный смерч. Видео

В Винницкой области промчался мощный смерч. ВидеоВихрь воздуха прошел, не коснувшись города.

Во вторник, 11 сентября, в городе Ладыжин Винницкой области возле местного водохранилища пронесся смерч. Видезаписи опубликовали в соцсетях очевидцы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В пресс-службе ГСЧС области сообщили, что с Тростянецкого района не поступало сообщений относительно ликвидации последствий непогоды. Стихия не нанесла разрушений, пишут Новости Винницы.

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6 сентября вечером на Феодосию обрушились смерч и гроза.

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 Теги: Видео, смерч

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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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