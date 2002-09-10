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Украинский видеоклип побил рекорд на YouTube
Песня действительно достойна того, чтобы ее услышали.
Клип на композицию "Пропасть" группы The Hardkiss пересек отметку 25000000 просмотров и стал самым популярным музыкальным видео на русскоязычную композицию на YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vgolos.
Читайте также: Украинский музыкант побил сложнейший мировой рекорд
Ранее сообщалось, что украиноязычная песня впервые получила 35 млн просмотров на YouTube, что стало абсолютным рекордом для русскоязычного сегмента сервиса.
Клип на композицию "Пропасть" группы The Hardkiss пересек отметку 25000000 просмотров и стал самым популярным музыкальным видео на русскоязычную композицию на YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vgolos.
Читайте также: Украинский музыкант побил сложнейший мировой рекорд
Ранее сообщалось, что украиноязычная песня впервые получила 35 млн просмотров на YouTube, что стало абсолютным рекордом для русскоязычного сегмента сервиса.
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