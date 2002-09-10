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Украинский видеоклип побил рекорд на YouTube

Украинский видеоклип побил рекорд на YouTubeПесня действительно достойна того, чтобы ее услышали.

Клип на композицию "Пропасть" группы The Hardkiss пересек отметку 25000000 просмотров и стал самым популярным музыкальным видео на русскоязычную композицию на YouTube.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vgolos.

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Ранее сообщалось, что украиноязычная песня впервые получила 35 млн просмотров на YouTube, что стало абсолютным рекордом для русскоязычного сегмента сервиса.

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 Теги: видеоклип, рекорд, YouTube

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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