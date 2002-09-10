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В Китае водитель врезался в толпу. Видео
Погибло 9 человек, многие пострадали.
На юге Китая в среду, 12 сентября, на оживленной площади мужчина в автомобиле наехал на пешеходов, погибли минимум девять человек, еще 43 были травмированы. Как сообщают местные СМИ, на некоторых жертв водитель напал с ножом. Злоумышленника, имеющего судимость, уже задержали. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Указывается, что красный внедорожник выехал на площадь Бинцзян в городе Хэнъян вечером по местному времени. На видеозаписи происшествия можно увидеть, как люди разбегаются с места нападения, некоторые оказывают помощь пострадавшим.
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Власти не говорят о том, связан ли инцидент с террором. Задержанному 54 года, он сидел в тюрьме за преступления, связанные с поджогами и наркотиками.
На юге Китая в среду, 12 сентября, на оживленной площади мужчина в автомобиле наехал на пешеходов, погибли минимум девять человек, еще 43 были травмированы. Как сообщают местные СМИ, на некоторых жертв водитель напал с ножом. Злоумышленника, имеющего судимость, уже задержали. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Указывается, что красный внедорожник выехал на площадь Бинцзян в городе Хэнъян вечером по местному времени. На видеозаписи происшествия можно увидеть, как люди разбегаются с места нападения, некоторые оказывают помощь пострадавшим.
Читайте также: В Китае фургон врезался в толпу людей: погибли 13 человек
Власти не говорят о том, связан ли инцидент с террором. Задержанному 54 года, он сидел в тюрьме за преступления, связанные с поджогами и наркотиками.
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