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Раздел: Видеоновости  
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В Китае водитель врезался в толпу. Видео

В Китае водитель врезался в толпу. ВидеоПогибло 9 человек, многие пострадали.

На юге Китая в среду, 12 сентября, на оживленной площади мужчина в автомобиле наехал на пешеходов, погибли минимум девять человек, еще 43 были травмированы. Как сообщают местные СМИ, на некоторых жертв водитель напал с ножом. Злоумышленника, имеющего судимость, уже задержали. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Указывается, что красный внедорожник выехал на площадь Бинцзян в городе Хэнъян вечером по местному времени. На видеозаписи происшествия можно увидеть, как люди разбегаются с места нападения, некоторые оказывают помощь пострадавшим.

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Власти не говорят о том, связан ли инцидент с террором. Задержанному 54 года, он сидел в тюрьме за преступления, связанные с поджогами и наркотиками.

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 Теги: Китай, видео, авария

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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