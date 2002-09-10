» » Украинские танцоры снялись в рекламе Lexus. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Украинские танцоры снялись в рекламе Lexus. Видео

Украинские танцоры снялись в рекламе Lexus. ВидеоВ сьемках были задействованы украинские танцоры из Apache Crew.

Танцоры украинского коллектива Apache Crew снялись в рекламе автомобильного бренда Lexus.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Режиссером ролика стал Люк Хуксхэм (Luke Huxham), а за спецэффекты отвечала украинская продакшн-студия Radioaktive Film, известная по работе над рекламными роликами и клипами для популярных зарубежных исполнителей – Coldplay, MØ, Hurts.

В видео, снятом в Киеве, можно увидеть улочки Подола, Почтовую и Софийскую площадь, улицу Крещатик. На локации наложена графика, которая превращает знакомые киевские места в футуристичный город.

Читайте также: Сестры Дженнер снялись в сногсшибательной рекламе нижнего белья

В сьемках были задействованы украинские танцоры из Apache Crew – Алексей Бусько, Анастасия Харченко, Саша Пташник, Владимир Раков и Анна Турчина. Авторы хореографии – Анатолий Сачивко и Галя Пеха.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украинские танцоры, Lexus, Видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
     533
     0

Похожие новости по теме

Украинские исполнители снялись в российской рекламе. Видео Украинские исполнители снялись в российской рекламе. Видео

Украинский певец MONATIK и группа "Время и стекло" снялись в рекламных видеороликах российского мобильного оператора "Мегафон".

Украинские танцоры покорили американское талант-шоу. Видео Украинские танцоры покорили американское талант-шоу. Видео

Украинская танцевальная группа из Днепра попал в полуфинал конкурса «Америка ищет таланты».

Украинские танцоры порвали американское талант-шоу. Видео Украинские танцоры порвали американское талант-шоу. Видео

Зажигательная хореография не оставила равнодушными ни одного из членов жюри.

Украинские танцоры устроили зажигательный флешмоб в аэропорту. Видео Украинские танцоры устроили зажигательный флешмоб в аэропорту. Видео

Легендарный коллектив оригинально отпраздновал 80-летие.

Танцоры-акробаты бросили вызов гравитации. Видео Танцоры-акробаты бросили вызов гравитации. Видео

Такого вы еще не видели.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх