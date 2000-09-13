В Норвегии прошел чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду. Видео

Судьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям.



Но волноваться не стоит, ведь на самом деле прыгуны не рискуют здоровьем, а благодаря особым приемам и технике прыжков не получают никаких травм.



Об этом пишет



Перед погружением спортсмены выставляют руки и ноги вперед, чтобы смягчить столкновение с водой.



Судьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям, учитывают скорость и технику выполнения.



Главная задача участников заключается в том, чтобы как можно жестче плюхнуться в воду и между делом выполнить какой-нибудь трюк.



Читайте также: В Лондоне прошел чемпионат мира по подводным шахматам. Видео



На первый взгляд зрелище не для слабонервных. Впрочем, участники уверяют, что они чувствуют себя хорошо, а главное, что всем было весело.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Но волноваться не стоит, ведь на самом деле прыгуны не рискуют здоровьем, а благодаря особым приемам и технике прыжков не получают никаких травм.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua Перед погружением спортсмены выставляют руки и ноги вперед, чтобы смягчить столкновение с водой.Судьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям, учитывают скорость и технику выполнения.Главная задача участников заключается в том, чтобы как можно жестче плюхнуться в воду и между делом выполнить какой-нибудь трюк.На первый взгляд зрелище не для слабонервных. Впрочем, участники уверяют, что они чувствуют себя хорошо, а главное, что всем было весело.



