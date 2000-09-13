Раздел: Видеоновости
В Норвегии прошел чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду. Видео
Судьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям.
Но волноваться не стоит, ведь на самом деле прыгуны не рискуют здоровьем, а благодаря особым приемам и технике прыжков не получают никаких травм.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Перед погружением спортсмены выставляют руки и ноги вперед, чтобы смягчить столкновение с водой.
Судьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям, учитывают скорость и технику выполнения.
Главная задача участников заключается в том, чтобы как можно жестче плюхнуться в воду и между делом выполнить какой-нибудь трюк.
Читайте также: В Лондоне прошел чемпионат мира по подводным шахматам. Видео
На первый взгляд зрелище не для слабонервных. Впрочем, участники уверяют, что они чувствуют себя хорошо, а главное, что всем было весело.
Но волноваться не стоит, ведь на самом деле прыгуны не рискуют здоровьем, а благодаря особым приемам и технике прыжков не получают никаких травм.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Перед погружением спортсмены выставляют руки и ноги вперед, чтобы смягчить столкновение с водой.
Судьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям, учитывают скорость и технику выполнения.
Главная задача участников заключается в том, чтобы как можно жестче плюхнуться в воду и между делом выполнить какой-нибудь трюк.
Читайте также: В Лондоне прошел чемпионат мира по подводным шахматам. Видео
На первый взгляд зрелище не для слабонервных. Впрочем, участники уверяют, что они чувствуют себя хорошо, а главное, что всем было весело.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1015
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
Оставьте свой комментарий