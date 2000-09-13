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Раздел: Видеоновости  
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В Норвегии прошел чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду. Видео

В Норвегии прошел чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду. ВидеоСудьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям.

Но волноваться не стоит, ведь на самом деле прыгуны не рискуют здоровьем, а благодаря особым приемам и технике прыжков не получают никаких травм.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Перед погружением спортсмены выставляют руки и ноги вперед, чтобы смягчить столкновение с водой.

Судьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям, учитывают скорость и технику выполнения.

Главная задача участников заключается в том, чтобы как можно жестче плюхнуться в воду и между делом выполнить какой-нибудь трюк.

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На первый взгляд зрелище не для слабонервных. Впрочем, участники уверяют, что они чувствуют себя хорошо, а главное, что всем было весело.

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 Теги: Видео, Норвегия

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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