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В США машина провалилась в огромную яму на дороге. Видео

В США машина провалилась в огромную яму на дороге. Видео Машина буквально повисла на задних колесах.

Водитель, находясь за рулем своего автомобиля, попал в крайне неприятную ситуацию – его транспортное средство буквально повисло на задних колесах, угодив в пролом на автодороге в округе Ренвилл (штат Миннесота, США), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Из-за непрекращающихся проливных дождей, автодорога, проходящая в сельской местности округа Ренвилл, была размыта. Молодой автовладелец, проезжая по трассе, не заметил разлома, после чего его автомобиль оказался в перевернутом состоянии.

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По информации местного шерифа, неудачливый водитель самостоятельно выбрался из салона автомобиля и продолжил движение пешком.

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 Теги: дорога, яма

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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